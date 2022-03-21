Перес убедился в необходимости покупки Холанна после поражения в Класико

Президент мадридского «Реала» понял, что норвежский нападающий необходим команде.

«Реал» без Карима Бензема в составе потерпел сокрушительное поражение от «Барселоны» в Эль Класико (0:4), что убедило Флорентино Переса в необходимости подписания Эрлинга Холанна нынешним летом.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на SER, президент мадридского клуба уверен, что команде нужен нападающий, который сможет повести атаку «сливочных» за собой в случае отсутствия Бензема.

Главным претендентом на покупку 21-летнего норвежца у дортмундской «Боруссии» считается «Манчестер Сити», но сам Холанн, как стало известно недавно, ещё не определился со своим будущим.