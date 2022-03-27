Нападающему «Сельты» Санти Мине грозит тюремное заключение

Форвард «Сельты» Санти Мина может сесть в тюрьму на 8 лет, сообщил Sport.es.

По информации источника, нападающего обвиняют в изнасиловании девушки. Известно, что происшествие произошло в 2017 году, девушка отказалась вступать в интимную связь с футболистом, но Мину это не остановило. После случившегося девушка испытывает психологические проблемы.

Суд будет проходить 28, 29 и 31 марта. Сторона обвинения просит восемь лет тюремного заключения. Помимо этого, ему просят назначить испытательный срок на 10 лет.

Санти Мине 26 лет, он защищает цвета «Сельты» с 2019 года. В текущем сезоне Ла Лиги нападающий сыграл в 28 матчах, он забил семь мячей и отдал три голевые передачи.