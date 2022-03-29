Бензема и Менди рискуют пропустить матч против «Сельты»

Как сообщает Marca, игроки мадридского «Реала» Карим Бензема и Ферлан Менди продолжают восстанавливаться от травм и рискуют пропустить матч 30-го тура Ла Лиги против «Сельты».

По информации источника, сегодня французы тренировались индивидуально.

Напомним, что оба игрока также пропустили матч 29-го тура против «Барселоны», в которой «сливочные» потерпели разгромное поражение (0:4). Игра против «Сельты» запланирована на 2 апреля. Начало встречи — 19:30 по московскому времени.

После 29 проведённых матчей королевский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» же расположилась на 11-м месте.