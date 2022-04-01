Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Руис – одна из главный целей «Реала» на лето

01 Апреля 2022 • 19:42 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
4.00 3.65 1.90
Через 23 ч. 9 мин.
Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис стал объектом внимания мадридского «Реала». Как сообщает итальянский источник Calciomercato, испанский опорник может стать футболистом «сливочных» уже в летнее межсезонье.
 
Отмечается, что «Реал» хочет омолодить свою линию полузащиты, учитывая, что основными игроками на данный момент являются Кроос, Каземиро и Модрич, которым уже за 30. Ранее мадридский клуб уже приобрёл Эдуардо Камавингу из «Ренна».
 
В этом сезоне Руис провёл за «Наполи» 25 матчей в чемпионате Италии, где отметился 6 голами и 3 ассистами. Напомним, что ранее футболист выступал в Испании за «Бетис».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Фабиан Руис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.04  16:00 Специя ... Венеция 2.08 3.35 3.65
02.04  19:00 Лацио ... Сассуоло 1.70 4.05 4.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
19:42 · Италия. Серия А
Руис – одна из главный целей «Реала» на лето
19:34 · Италия. Серия А
Сарри подверг критике уровень чемпионата Италии
19:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» надеется, что трансфер Дибалы в «Интер» поможет им заполучить Лаутаро Мартинеса
19:14 · Италия. Серия А
Моуринью считает Мхитаряна ключевым игроком «Ромы»
18:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на Дюмриза
17:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» может подписать защитника «Лестера» летом
16:58 · Италия. Серия А
У Белотти нет серьёзных предложений в Европе
15:59 · Италия. Серия А
Дзаньоло может пропустить игру «Ромы» против «Сампдории»
15:40 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Интер» заинтересовались Вернером
15:33 · Англия. Премьер-лига
Аллегри: «Гвардиола — выдающийся тренер, но что он сделал?» 2
15:15 · Италия. Серия А
Юрич о Белотти: «В выездных играх его нет на поле»
14:30 · Италия. Серия А
«Реал» может продать Одриосолу летом
14:03 · Италия. Серия А
Сарри грозится уйти, если руководство «Лацио» не гарантирует ему трансферы 1
14:01 · Италия. Серия А
«Рома» хочет обменять Верету на Максима Лопеса
13:41 · Италия. Серия А
Шкриньяр отклонил предложение «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем