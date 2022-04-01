Руис – одна из главный целей «Реала» на лето

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис стал объектом внимания мадридского «Реала». Как сообщает итальянский источник Calciomercato, испанский опорник может стать футболистом «сливочных» уже в летнее межсезонье.

Отмечается, что «Реал» хочет омолодить свою линию полузащиты, учитывая, что основными игроками на данный момент являются Кроос, Каземиро и Модрич, которым уже за 30. Ранее мадридский клуб уже приобрёл Эдуардо Камавингу из «Ренна».

В этом сезоне Руис провёл за «Наполи» 25 матчей в чемпионате Италии, где отметился 6 голами и 3 ассистами. Напомним, что ранее футболист выступал в Испании за «Бетис».