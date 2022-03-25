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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема проявил свои таланты за рулем автомобиля

25 Марта 2022 • 22:44 Комментировать
Сельта
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Реал Мадрид
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02.04 19:30

Французский нападающий Карим Бензема чудо как хорош на поле, но на этом его таланты не заканчиваются. Лидера мадридского «Реала» пригласили попробовать на трассе в Хараме, которая в 70-80-е годы прошлого столетия принимала этапы чемпионата мира Формулы-1.

Бензема уселся за руль McLaren 765 Spyder и разогнал свой автомобиль почти до скоростей Формулы-1 - 270 км/час. Присутствовавшие при этом журналисты Доминик Чапат и Сафе Растодер пояснили, что случилось.

 - Он - настоящий чертенок, надо было видеть его лицо, когда он сел за руль. Лицо убийцы, каким он бывает, когда забивает свой очередной гол. Бензема разогнал эту машину до 270 км/час, - поделились впечатлениями журналисты, слова которых приводит Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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