Бензема проявил свои таланты за рулем автомобиля

Французский нападающий Карим Бензема чудо как хорош на поле, но на этом его таланты не заканчиваются. Лидера мадридского «Реала» пригласили попробовать на трассе в Хараме, которая в 70-80-е годы прошлого столетия принимала этапы чемпионата мира Формулы-1.

Бензема уселся за руль McLaren 765 Spyder и разогнал свой автомобиль почти до скоростей Формулы-1 - 270 км/час. Присутствовавшие при этом журналисты Доминик Чапат и Сафе Растодер пояснили, что случилось.

- Он - настоящий чертенок, надо было видеть его лицо, когда он сел за руль. Лицо убийцы, каким он бывает, когда забивает свой очередной гол. Бензема разогнал эту машину до 270 км/час, - поделились впечатлениями журналисты, слова которых приводит Marca.