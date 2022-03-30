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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может предложить «Наполи» обмен игроками

30 Марта 2022 • 19:14 Комментировать
Сельта
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Реал Мадрид
4.00 3.65 1.90
02.04 19:30

Мадридский «Реал» может расстаться с несколькими игроками ради приобретения Фабиана Руиса.

В поисках полузащитников мадридцы обратили внимание на футболиста «Наполи» Фабиана Руиса, который, как сообщалось ранее, хотел бы продолжить карьеру в Ла Лиге.

Чтобы снизить сумму трансферной компенсации за 25-летнего испанца, «Реал» готов предложить «Наполи» Луку Йовича, Дани Себальоса и, возможно, других игроков, не входящих в дальнейшие планы тренера Карло Анчелотти. Об этом сообщает El Chiringuito.

Фабиан Руис оценён порталом Transfermarkt в 45 млн евро. Его контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Лука Йович Дани Себальос Фабиан Руис
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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