«Реал» может предложить «Наполи» обмен игроками

Мадридский «Реал» может расстаться с несколькими игроками ради приобретения Фабиана Руиса.

В поисках полузащитников мадридцы обратили внимание на футболиста «Наполи» Фабиана Руиса, который, как сообщалось ранее, хотел бы продолжить карьеру в Ла Лиге.

Чтобы снизить сумму трансферной компенсации за 25-летнего испанца, «Реал» готов предложить «Наполи» Луку Йовича, Дани Себальоса и, возможно, других игроков, не входящих в дальнейшие планы тренера Карло Анчелотти. Об этом сообщает El Chiringuito.

Фабиан Руис оценён порталом Transfermarkt в 45 млн евро. Его контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.