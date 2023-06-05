Тонали объяснил, почему расплакался при прощании с Ибрагимовичем

«Милан» попрощался со Златаном Ибрагимовичем (по крайней мере, в качестве футболиста), что очень растрогало Сандро Тонали. После игры полузащитник пояснил причины такой реакции.

- Это действительно непростой момент, ведь он так много играл за «Милан», я так привык к нему. Я видел его первый отрезок в «Милане», играл с ним. Я не смог сдержать слезы. Буду всегда помнить игры с ним. Ибра - это Ибра. Я горжусь, что мы дружим, - цитирует слова Тонали pianetamilan.it.

«Милан» закончил сезон в итальянской Серии А на четвертом месте, набрав 67 очков, команда сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.