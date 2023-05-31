Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет продлить контракт с Меньяном до 2028 года

31 Мая 2023 • 13:32 Комментировать
Милан
...
Верона
04.06 22:00

«Милан» намерен наградить своего голкипера Майка Меньяна новым контрактом. По информации от La Gazzetta dello Sport, «россонери» хотят заключить с французом контракт до 2028 года.

Напомним, Меньян проводит свой второй сезон за «Милан». В первой кампании за «россонери» Майк выиграл «Золотую перчатку» Серии А и помог своей команде завоевать чемпионский титул. В этом сезоне француз пропустил много матчей из-за травмы, но всё равно сыграл важную роль в выходе «Милана» в полуфинал Лиги чемпионов.

«Россонери» намерены начать с футболистом переговоры уже в ближайшее время. К Меньяну ранее также проявляли интерес клубы из Английской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Майк Меньян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
13:57 · Англия. Премьер-лига
Моуринью снова уколол свой бывший клуб – что сказал португалец
13:32 · Италия. Серия А
«Милан» хочет продлить контракт с Меньяном до 2028 года
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Интер» готов продать Онана за 40-50 миллионов евро 1
11:03 · Италия. Серия А
Погба - в сборной худших игроков сезона Серии А
10:58 · Италия. Серия А
Хвича - в числе 11 лучших игроков сезона Серии А
10:04 · Италия. Серия А
Стали известны имена игроков «Ювентуса», которые испытывают неприязнь к Аллегри 1
09:29 · Италия. Серия А
Назван фаворит на трансфер Милинковича-Савича 1
06:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» принял решение по Кулушевски
06:46 · Италия. Серия А
Назван новый претендент на ди Марию
05:30 · Италия. Серия А
Дида: «Я попал в «Милан» благодаря Галлиани»
05:19 · Италия. Серия А
Леонардо: «Интер» может сделать это»
03:59 · Италия. Серия А
Иельпо: «Возрастные игроки не могут проводить весь сезон на одном уровне»
02:37 · Италия. Серия А
Маркеджани: «Милан» провёл положительный сезон, но не более того»
00:09 · Италия. Серия Б
«Кальяри» переиграл «Парму» в первом полуфинальном матче плей-офф Серии Б
30 Мая
23:46 · Италия. Серия А
У Верратти три варианта в Италии
Все новости
Рекомендуем