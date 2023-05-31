«Милан» хочет продлить контракт с Меньяном до 2028 года

«Милан» намерен наградить своего голкипера Майка Меньяна новым контрактом. По информации от La Gazzetta dello Sport, «россонери» хотят заключить с французом контракт до 2028 года.

Напомним, Меньян проводит свой второй сезон за «Милан». В первой кампании за «россонери» Майк выиграл «Золотую перчатку» Серии А и помог своей команде завоевать чемпионский титул. В этом сезоне француз пропустил много матчей из-за травмы, но всё равно сыграл важную роль в выходе «Милана» в полуфинал Лиги чемпионов.

«Россонери» намерены начать с футболистом переговоры уже в ближайшее время. К Меньяну ранее также проявляли интерес клубы из Английской премьер-лиги.