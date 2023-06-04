Романьоли: «Мой цикл в «Милане» подошёл к концу, потому я и ушёл»

Выступающий за «Лацио» Алессио Романьоли пояснил, почему он решил покинуть «Милан», в котором выступал много лет и даже был капитаном. По его словам, он почувствовал необходимость в переменах и покинул команду.

- В «Милане» у меня подошел к концу цикл, было очевидно, что у нас изменились воззрения на будущее клуба. Я принял правильное решение, но благодарен клубу за совместное время, - цитирует слова Романьоли pianetamilan.it.

Романьоли выступал за «Милан» с 2015 по 2022 год, успев выиграть с ним чемпионский титул в прошлом сезоне. С 2016 года привлекается для выступлений в сборную Италии. ​