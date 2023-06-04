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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил состав на последний матч сезона

04 Июня 2023 • 21:41 Комментировать
Милан
0:0
Верона
1 1.67 X 3.85 2 5.30
1-й тайм

В последнем матче сезона итальянский «Милан» сразится с «Вероной», этот матч уже ничего не решает для сдавшего чемпионский титул клуба, однако станет последним для Златана Ибрагимовича. Шведского нападающего не включили в стартовый состав команды, но он наверняка появится на поле ближе к концу игры. В стартовом составе сыграют следующие игроки:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Тшау, Томори, Тео Эрнандес, Тонали, Крунич, Мессиас, Диас, Леау, Жиру.

Следить за событиями игры между «Миланом» и «Вероной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Милан Верона
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МИЛАН ВЕРОНА
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