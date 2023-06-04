«Милан» объявил состав на последний матч сезона

В последнем матче сезона итальянский «Милан» сразится с «Вероной», этот матч уже ничего не решает для сдавшего чемпионский титул клуба, однако станет последним для Златана Ибрагимовича. Шведского нападающего не включили в стартовый состав команды, но он наверняка появится на поле ближе к концу игры. В стартовом составе сыграют следующие игроки:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Тшау, Томори, Тео Эрнандес, Тонали, Крунич, Мессиас, Диас, Леау, Жиру.

Следить за событиями игры между «Миланом» и «Вероной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.