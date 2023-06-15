Леау: «Хочу выиграть все трофеи с «Миланом»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о своих целях на будущее.

Напомним, что португальский футболист подписал с «россонери» долгосрочный контракт, несмотря на многочисленные слухи о переходе в другой клуб.

«Мои цели? Я хотел бы выиграть Скудетто, Лигу чемпионов и Кубок Италии. Я хочу, чтобы мы завоевали все трофеи. У нас хорошая команда, и в следующем сезоне, думаю, мы преуспеем ещё больше. Выход в полуфинал Лиги чемпионов – впечатляющее достижение, но мы должны продолжать расти», – приводит журналист Альфредо Педулла слова 24-летнего игрока, отметившегося 16 голами и 15 ассистами в 48 матчах завершившейся кампании.