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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Рад, что мне довелось тренировать такого игрока, как Ибрагимович»

04 Июня 2023 • 22:50 Комментировать
Милан
1:1
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1 1.13 X 6.80 2 44.00
2-й тайм

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о вкладе Златана Ибрагимовича в успехи команды последних лет.

41-летний швед, похоже, покинет клуб после завершения сезона – контракт с ним не будет продлён, о чём сообщили авторитетные источники.

«Ибрагимович был ключевой фигурой в процессе становления этого «Милана». Он не только играл определяющую роль на поле в техническом плане, но и помогал товарищам по команде становиться сильнее. Я рад, что мне посчастливилось тренировать такого чемпиона – с ним я стал совершеннее как тренер», – приводит журналист Альфредо Педулла слова рулевого «россонери».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли
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МИЛАН ВЕРОНА
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