Пиоли: «Рад, что мне довелось тренировать такого игрока, как Ибрагимович»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о вкладе Златана Ибрагимовича в успехи команды последних лет.

41-летний швед, похоже, покинет клуб после завершения сезона – контракт с ним не будет продлён, о чём сообщили авторитетные источники.

«Ибрагимович был ключевой фигурой в процессе становления этого «Милана». Он не только играл определяющую роль на поле в техническом плане, но и помогал товарищам по команде становиться сильнее. Я рад, что мне посчастливилось тренировать такого чемпиона – с ним я стал совершеннее как тренер», – приводит журналист Альфредо Педулла слова рулевого «россонери».