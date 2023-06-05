Леау попрощался с Ибрагимовичем: «Спасибо, Легенда!»

Португальский нападающий Рафаэл Леау попрощался со Златаном Ибрагимовичем, который покидает «Милан» в возрасте 41 года. Один из своих голов в матче против «Вероны», выигранном «Миланом» со счетом 3:1, Леау посвятил именно Ибрагимовичу. После игры Леау, вдобавок, выложил в социальных сетях фотографию со Златаном, подписав ее словами «Спасибо, Легенда».

Напомним, что на днях португальский форвард, которого считают лучшим игроком Серии А, продлил свой контракт с командой, в составе которой в прошлом сезоне стал чемпионом Италии. В текущем сезоне «Милан» занял четвертое место в Серии А.