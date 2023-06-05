«Милан» поздравил свою бывшую звезду с 70-летием

Вальтеру Новеллино, бывшему игроку и тренеру «Милана», исполнилось 70 лет. С юбилеем его поздравили, в числе прочих, и представители клуба - пресс-служба «Милана» опубликовала пост, в котором выразила свои самые теплые пожелания человеку, становившемуся чемпионом Италии в составе клуба в сезоне 1978/1979 - одном из самых необычных в истории Серии А.

Тогда «Милан» сражался за титул с не проигравшей за весь чемпионат ни одного матча «Перуджей» (другое дело, что из своих 30 матчей «Перуджа» 19 сыграла вничью).

В своей тренерской карьере Новеллино с «Миланом» не работал, но успел потренировать «Наполи», «Торино» и «Сампдорию».