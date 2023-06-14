«Милан» провёл встречу с представителями Чуквуезе

«Милан» продолжает работу над трансфером нападающего «Вильярреала» Самуэля Чуквуезе.

Итальянский клуб на днях был назван одним из главных претендентов на 24-летнего футболиста наряду с мадридским «Реалом». Как сообщается в свежем отчёте Sky Sport, во вторник руководство «Милана» провело встречу с представителями Чуквуезе. Стороны обсудили условия вероятного сотрудничества, но пока ни о чём не договорились. Официальные переговоры ещё не стартовали.

Самуэль Чуквуезе принял участие в 50 матчах «Вильярреала» в прошедшем сезоне, записав на свой счёт 13 забитых мячей и 11 ассистов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 25 млн евро.