Пиоли прокомментировал будущее Ибрагимовича

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о скором уходе Златана Ибрагимовича.

Расставание клуба с 41-летним нападающим ещё не подтверждено официально, но, судя по всему, неизбежно. Швед не сможет принять участие в заключительном матче сезона «Вероны», который состоится в воскресенье.

«Мне жаль, что Златан не сможет сыграть завтра. Он пытался вернуться, но не смог. Мы с Иброй беседовали в последние дни, но суть нашего разговора останется между нами. Решение о его будущем будет приниматься им самим и клубом», – приводит Football Italia высказывания наставника «россонери» из предматчевой пресс-конференции.