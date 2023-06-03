Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли прокомментировал будущее Ибрагимовича

03 Июня 2023 • 16:00 Комментировать
Милан
...
Верона
1 1.80 X 3.75 2 4.40
04.06 22:00

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о скором уходе Златана Ибрагимовича.

Расставание клуба с 41-летним нападающим ещё не подтверждено официально, но, судя по всему, неизбежно. Швед не сможет принять участие в заключительном матче сезона «Вероны», который состоится в воскресенье.

«Мне жаль, что Златан не сможет сыграть завтра. Он пытался вернуться, но не смог. Мы с Иброй беседовали в последние дни, но суть нашего разговора останется между нами. Решение о его будущем будет приниматься им самим и клубом», – приводит Football Italia высказывания наставника «россонери» из предматчевой пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.06.23 в 19:30
Торино Торино
Интер Милан Интер Милан
3.10 3.45 2.35
Видео
03.06.23 в 22:00
Кремонезе Кремонезе
Салернитана Салернитана
2.75 3.40 2.65
Видео
03.06.23 в 22:00
Эмполи Эмполи
Лацио Лацио
3.75 3.75 1.98
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Июня
17:10 · Италия. Серия А
«Ювентус» уступает «Наполи» в борьбе за Итальяно
17:01 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на полузащитника «Реала» слухи
16:17 · Италия. Серия А
Аллегри: «Будем планировать будущее, когда узнаем, в каком еврокубке нам предстоит выступать»
16:06 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Влахович нужен «Баварии», он напоминает мне молодого Лукаку»
16:00 · Италия. Серия А
Пиоли прокомментировал будущее Ибрагимовича
14:45 · Англия. Премьер-лига
У Гюндогана появился вариант в Серии А – начались переговоры слухи
14:43 · Италия. Серия А
«Атлетико» готов предложить «Ювентусу» Морату в обмен на Влаховича слухи
14:37 · Италия. Серия А
Godbye: «Милан» готовится к прощанию с Ибрагимовичем
14:33 · Англия. Премьер-лига
Лукаку может оказаться в «Реале»
13:57 · Италия. Серия А
«Чувствую себя Суперменом»: Ибрагимович высказался о будущем 1
11:13 · Италия. Серия А
«Милан» и «Наполи» нашли усиление во Франции
10:46 · Италия. Серия А
«Бенфика» и «Галатасарай» поборются за ди Марию
10:22 · Россия. Премьер-лига
«Рома» приняла решение по трансферу полузащитника «Зенита» Вендела
08:04 · Италия. Серия А
«Наполи» не договорился с Нагельсманном - известна причина 1
07:48 · Италия. Серия А
«Милан» продлит контракт с 39-летним игроком
Все новости
Рекомендуем