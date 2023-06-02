«Милан» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с Рафаэлом Леау. Нападающий, которому на следующей неделе исполнится 24 года, поставили подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца июня 2028 года.

За «Милан» Леау выступает с лета 2019 года. С тех пор португалец провёл 162 официальных матча, в которых забил 41 гол и отдал 36 результативных передач на партнёров.

Напомним, что «Милан» уже обеспечил себе финиш в топ-4 Серии А. В следующем сезоне «россонери» выступят на групповой стадии Лиги чемпионов. В последнем туре чемпионата команда Стефано Пиоли сыграет против «Вероны» на своём поле.