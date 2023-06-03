Нападающий итальянского «Милана» Рафаэл Леау дал понять, что подумывает о смене игрового номера, сообщает pianetamilan.it. Сейчас Леау выступает под семнадцатым номером, но, общаясь с поклонниками после продления контракта с клубом, утвердительно ответил на вопрос, возможна ли смена номера, хотя и дал понять, что нынешний номер для него также важен.

Напомним, что Леау выступает в составе итальянского клуба с 2019 года, ранее он успел поиграть в составе лиссабонского «Спортинга», а также провел сезон во французском «Лилле», где, однако, его качеств толком не рассмотрели.