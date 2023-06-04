Антонини: «Ибрагимович привнёс в «Милан» нечто особое»

Выступавший за «Милан» на протяжении пяти лет итальянский полузащитник Лука Антонини тепло отозвался о Златане Ибрагимовиче, который снова - и на этот раз уже наверняка окончательно - покидает «Милан». Антонини успел поиграть бок о бок с Ибрагимовичем во время его первого карьерного отрезка в «Милане».

- Мы с ним два года играли вместе, и я считаю это привилегией. Это был пик его карьеры, и он вернул «Милану» победы, это факт, он подарил клубу нечто особенное. Сейчас, во время своего второго отрезка, он снова помог команде, прежде всего ментально, - цитирует слова Антонини pianetamilan.it.

В настоящий момент Ибрагимович проводит последний матч за «Милан», следить за ним можно по ссылке на онлайн-трансляцию.