«Милан» - «Верона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 38-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Верону».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Милан - Верона
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Протокол игры
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Томори Фикайо•Тиав Малик•Эрнандес Тео•Тонали Сандро•Крунич Раде•Мессиас Жуниор•Диас Браим•Леау Рафаэл•Жиру Оливье
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо•Хиен Исак•Кабаль Хуан•Фараони Марко•Тамез Адриен•Велозу Мигель•Сулемана Ибрахим•Депаоли Фабио•Нгонж Сириль•Джурич Милан II
04 июня. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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