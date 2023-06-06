Паоло Мальдини официально покинул «Милан»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини покинул клуб.

Как сообщает пресс-служба «Милана», Паоло Мальдини завершил свою работу в клубе 5 июня 2023 года.

«Мы благодарим Мальдини за его вклад в команду за эти годы. Он позволил «Милану» вернуться в Лигу чемпионов и выиграть Скудетто в сезоне 2021/22», – говорится на сайте миланской команды.

Как сообщается, обязанности Мальдини будут переданы интегрированной рабочей группе, которая будет тесно сотрудничать с главным тренером первой команды и подчиняться напрямую генеральному директору итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что впервые с 1978 года в «Милане» нет Мальдини.