Паоло Мальдини официально покинул «Милан»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини покинул клуб.
Как сообщает пресс-служба «Милана», Паоло Мальдини завершил свою работу в клубе 5 июня 2023 года.
«Мы благодарим Мальдини за его вклад в команду за эти годы. Он позволил «Милану» вернуться в Лигу чемпионов и выиграть Скудетто в сезоне 2021/22», – говорится на сайте миланской команды.
Как сообщается, обязанности Мальдини будут переданы интегрированной рабочей группе, которая будет тесно сотрудничать с главным тренером первой команды и подчиняться напрямую генеральному директору итальянского клуба.
Ранее сообщалось, что впервые с 1978 года в «Милане» нет Мальдини.
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