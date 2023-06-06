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Чемпионат Италии. Серия А

Паоло Мальдини официально покинул «Милан»

06 Июня 2023 • 18:48 Комментировать
Милан
3:1
Верона
окончен

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини покинул клуб. 

Как сообщает пресс-служба «Милана», Паоло Мальдини завершил свою работу в клубе 5 июня 2023 года.

«Мы благодарим Мальдини за его вклад в команду за эти годы. Он позволил «Милану» вернуться в Лигу чемпионов и выиграть Скудетто в сезоне 2021/22», – говорится на сайте миланской команды.

Как сообщается, обязанности Мальдини будут переданы интегрированной рабочей группе, которая будет тесно сотрудничать с главным тренером первой команды и подчиняться напрямую генеральному директору итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что впервые с 1978 года в «Милане» нет Мальдини.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
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