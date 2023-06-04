Впервые с 1985 года среди первых двух команд Серии А нет «Милана», «Интера» либо «Ювентуса»

В Италии завершился чемпионат, первое место занял «Наполи», второе - римский «Лацио». И, как оказалось, впервые за почти четыре десятка лет среди первых двух финишировавших нет ни «Милана», ни «Интера», ни «Ювентуса».

В последний раз нечто подобное имело место в сезоне 1984/1985 - тогда чемпионат единственный раз в своей истории выиграла «Верона», которая сейчас сражается за свое выживание в Серии А с «Миланом», а второе место тогда заняло «Торино».

Следить за событиями игры заключительного тура Серии А между «Миланом» и «Вероной» можно в формате прямой онлайн-трансляции.