Ибрагимович забил 156 голов в Серии А – лучший показатель среди иностранных игроков с сезона-2004/05

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович надолго запомнится итальянским любителям футбола.

После завершения матча 38-го тура Серии А против «Вероны», в котором «Милан» победил со счётом 3:1, швед объявил об уходе из футбола в возрасте 41 года. Как отмечает Opta, с момента своего дебюта в чемпионате Италии в далёком 2004 году форвард забил 156 голов в рамках турнира – лучший показатель за данный период среди всех неитальянских игроков.

В общем зачёте всех времён Ибрагимович разделил 21-ю строчку с Роберто Манчини, Филиппо Индзаги и Луиджи Ривой.

Златан Ибрагимович выступал в Италии за «Ювентус» (2004-2006), «Интер» (2006-2009) и «Милан» (2010-2012 и 2020-2023).