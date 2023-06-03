«Чувствую себя Суперменом»: Ибрагимович высказался о будущем

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подчеркнул, что в 41 год он не думает о завершении карьеры.

«Я не из тех, кто сдаётся. При этом важно получать удовольствие от того, что вы делаете. Думаю, мне ещё есть что дать. Я не думаю об уходе из футбола.

Я в порядке. Я не дам себе покоя. В голове я слишком силён, я чувствую себя Суперменом каждый раз, когда возвращаюсь. Но мне важно найти баланс», - сказал Ибрагимович в интервью La Gazzetta dello Sport.

В сезоне 2022/2023 Ибрагимович провёл за «Милан» только четыре матча, в которых записал на свой счёт один гол. Как известно, долгое время швед провёл в лазарете.