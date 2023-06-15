Леау: «Достаточно доставить мяч в штрафную – об остальном позаботится Жиру»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау поделился восторгом от игры своего товарища по команде Оливье Жиру.

36-летний француз провёл впечатляющий сезон, отметившись 18 забитыми мячами в 47 поединках за «нерадзурри» во всех турнирах. В конце кампании клуб объявил о продлении контракта с игроком до 2024 года.

«Говоря о лучших нападающих Серии А, я бы выделил Жиру. Он очень умный игрок, забивает много голов. Мы знаем, что достаточно просто доставить мяч в штрафную – об остальном позаботится Оли. Он очень силён физически», – передаёт слова Рафаэла Леау журналист Альфредо Педулла посредством своего сайта.