Леау подпишет новый контракт с «Миланом» - раскрыты подробности

В пятницу нападающий Рафаэл Леау подпишет новый контракт с «Миланом». Об этом на своём сайте рассказывает авторитетный журналист Джанлука ди Марцио.

Новое трудовое соглашение Леау будет рассчитано до конца июня 2028 года. Футболист будет зарабатывать 5 миллионов евро за сезон. За счёт бонусов годовой заработок Рафаэла может вырасти.

Отмечается, что в контракте Леау будет прописана опция выкупа за 175 миллионов евро.

10 июня Рафаэлу Леау исполнится 24 года. Всего за «Милан» португалец провёл 162 матча, в которых забил 41 гол и отдал 36 результативных передач на партнёров.