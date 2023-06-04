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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович не готов завершать карьеру - хочет сыграть на Евро-2024

04 Июня 2023 • 20:56 Комментировать
Милан
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Через 0 ч. 52 мин.

Судя по всему, расставание Златана Ибрагимовича с «Миланом» не было запланированным самим игроком, а стало исключительно результатом желания клуба. Или, возможно, Златан, поняв, что играет слишком мало, решил поискать себе команду, в которой сможет получать больше игровой практики.

Как сообщает итальянское издание Tuttosport, Ибрагимович не собирается завершать карьеру, так как у него есть амбициозная цель - сыграть на чемпионате Европы в следующем году.

Напомним, что интерес к услугам Ибрагимовича проявляла «Монца», которая закончит сезон в худшем случае на 11-м месте - совсем неплохо для дебютанта Серии А! 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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МИЛАН ВЕРОНА
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