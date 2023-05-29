Ребич не входит в планы «Милана» на следующий сезон

Нападающий «Милана» Анте Ребич может сменить клубную прописку в ближайшее межсезонье. По информации от журналиста Николо Скиры, хорват не входит в планы главного тренера «россонери» на следующий сезон.

Источник сообщает, что «Милан» ближайшим летом постарается продать Ребича. 29-летний хорват в этом сезоне отыграл всего 974 минуты в итальянской Серии А, в основном выходя на поле со скамейки запасных.

Напомним, Ребич ранее выступал в Бундеслиге за франкфуртский «Айнтрахт», с которым выигрывал Кубок Германии. На счету Анте 3 гола и 2 результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.