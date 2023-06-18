В «Рубине» допустили возвращение Абильдгора

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов высказался о переговорах с полузащитником Оливером Абильдгором, который сейчас выступает на правах аренды за итальянскую «Верону».

По словам Сафонова, датский футболист сможет усилить казанскую команду в случае своего возвращения. Однако на данный момент будущее Абильдгора остаётся неопределённым.

«Сейчас мы с ним в диалоге, в ближайшее время свяжемся и обсудим его будущее. Знаю, что Казань и «Рубин» его устраивают. Он сказал, что посоветуется, обдумает предложение и, возможно, вернётся к нам», — цитирует Сафонова «Татар-информ».

В минувшем сезоне 27-летний Абильдгор провёл за «Верону» 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Также футболист успел провести девять игр в футболке шотландского «Селтика», в которых также не сумел отличиться.