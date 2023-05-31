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Чемпионат Италии. Серия А

Кака: «Рад, что был участником великого финала ЛЧ в 2005 году, несмотря на поражение»

31 Мая 2023 • 20:58 Комментировать
Милан
...
Верона
04.06 22:00

Бывший полузащитник «Милана» Кака вспомнил о знаменитом поражении «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов – 2004/05.

По ходу встречи «россонери» вели со счётом 3:0, но упустили преимущество, а затем проиграла в серии послематчевых пенальти.

«Думаю, тот «Милан» обладал одно из сильнейших оборонительных линий за всю историю, но мы каким-то образом пропустили три гола за шесть минут. Это просто невероятно. Очень жаль, что мы проиграли, но я тогда провёл хорошую игру. Я рад, что стал частью такого события, хоть и оказался не на стороне победителей. Я извлёк из того поражения много уроков», – цитирует издание 90min знаменитого бразильского экс-футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
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МИЛАН ВЕРОНА
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