Кака: «Рад, что был участником великого финала ЛЧ в 2005 году, несмотря на поражение»

Бывший полузащитник «Милана» Кака вспомнил о знаменитом поражении «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов – 2004/05.

По ходу встречи «россонери» вели со счётом 3:0, но упустили преимущество, а затем проиграла в серии послематчевых пенальти.

«Думаю, тот «Милан» обладал одно из сильнейших оборонительных линий за всю историю, но мы каким-то образом пропустили три гола за шесть минут. Это просто невероятно. Очень жаль, что мы проиграли, но я тогда провёл хорошую игру. Я рад, что стал частью такого события, хоть и оказался не на стороне победителей. Я извлёк из того поражения много уроков», – цитирует издание 90min знаменитого бразильского экс-футболиста.