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Камада ещё не договорился с «Миланом»

15 Июня 2023 • 23:54 Комментировать
Милан
3:1
Верона
окончен

Атакующий полузащитник Даити Камада пока не переходит в «Милан».

В конце прошлого месяца различные ресурсы сообщили о почти достигнутой договорённости между 26-летним игроком и итальянским клубом. По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, переход японца в «Милан» пока нельзя считать решённым вопросом. «Россонери» продолжают работать над оформлением сделки, в то время как футболист ожидает, когда будут урегулированы технические детали, но остаётся доступным для других клубов.

Даити Камада ранее выступал за франкфуртский «Айнтрахт», который покинет в качестве свободного агента по истечении контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан трансферы футбола - лето 2023 Даити Камада
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