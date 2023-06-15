Камада ещё не договорился с «Миланом»

Атакующий полузащитник Даити Камада пока не переходит в «Милан».

В конце прошлого месяца различные ресурсы сообщили о почти достигнутой договорённости между 26-летним игроком и итальянским клубом. По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, переход японца в «Милан» пока нельзя считать решённым вопросом. «Россонери» продолжают работать над оформлением сделки, в то время как футболист ожидает, когда будут урегулированы технические детали, но остаётся доступным для других клубов.

Даити Камада ранее выступал за франкфуртский «Айнтрахт», который покинет в качестве свободного агента по истечении контракта.