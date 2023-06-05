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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Даже Богу грустно, что я завершил карьеру»

05 Июня 2023 • 09:55 Комментировать
Милан
3:1
Верона
окончен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, недавно заявивший об окончании игровой карьеры, рассказал о своих эмоциях после принятия волевого решения. Напомним, сейчас шведскому форварду 41 год.

«Когда я проснулся этим утром, шёл дождь. Я сказал себе, что даже богу грустно от того, что я ухожу», - сказал форвард на пресс-конференции.

Отметим, что в последнем сезоне спортсмен провёл всего четыре матча, в которых отметился одним голом. Он реализовал пенальти в одном из противостояний в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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