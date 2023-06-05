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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» и «Специя» проведут стыковой матч, проиграв грандам в 38-м туре

05 Июня 2023 • 00:08 Комментировать (1)
Милан
3:1
Верона
окончен

«Верона» и «Специя» заочно вели борьбу за выживание в матчах 38-го тура Серии А. До стартового свистка у команд было равное количество очков. Первые гостили у «Милана» и почти не контролировали мяч. «Россонери» повели на 45-й минуте после гола Оливье Жиру. Соперник отыгрался, когда Марко Фараони замкнул головой навес - 1:1. И все же последнее слово было за «Миланом», Рафаэл Леау метко пробил на 85-й и 90-й минутах и едва не отправил «Верону» в Серию Б (3:1).

«Специя» гостила у «Ромы», которая пыталась не дать «Ювентусу» выйти на шестое место. При доминировании «волков» первый тайм завершился со счетом 1:1, а вот в концовке игры столичная команда вырвала победу (2:1), но соперник все равно не смог гарантировать себе место в элите. А вот команда Жозе Моуринью осталась шестой, опередив «Ювентус». В ничего не значащем матче «Лечче» все же уступил «Болонье» (2:3).

По новому регламенту лиги «Верона» и «Специя» проведут стыковой матч, так как набрали равное количество очков.

Протокол игры  
Милан3:1Верона
(1:0) Жиру Оливье45'  
  72'Фараони Марко (1:1)
(2:1) Леау Рафаэл85'  
(3:1) Леау Рафаэл90'  
Меньян Майк 89' (Миранте Антонио ( 89') Калабрия Давиде 84' (Салемакерс Алексис ( 84') Тиав МаликТомори ФикайоЭрнандес Тео  89'Крунич Раде 71' (Побега Томмазо ( 71') Тонали СандроМессиас Жуниор 84' (Флоренци Алессандро ( 84') Диас Браим 72' (Де Кетеларе Шарль ( 72') Леау РафаэлЖиру Оливье
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеВранкс АстерКьяер СимонАдли ЯсинКалюлю ПьерТатарушану ЧиприанОриги Дивок
Монтипо ЛоренцоМаньяни Джанджакомо  49'Хиен ИсакКабаль Хуан  61' 84' (Абильдгор Оливер ( 84') Фараони МаркоТамез АдриенВелозу Мигель 59' (Верди Симоне ( 59') Сулемана Ибрахим  60' 84' (Давидович Павел ( 84') Депаоли Фабио  77'Нгонж Сириль 78' (Гайч Адольфо ( 78') Джурич Милан II 59' (Лазович Дарко ( 59')
Запасные: Берарди АлессандроДойг ДжошТерраччано ФилиппоЧеккерини ФедерикоХрустич АйдинКоппола ДиегоКаллон ЯяПерилли СимонеЗефёйк ДейовайсиоБраф Джейден
04 июня. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры 
Рома2:1Специя
  6' Николау Димитрис (0:1)
(1:1) Залевски Никола 43'  
(2:1) Дибала Пауло 90'  
Свилар Миле  Челик Мехмет   46' (Льоренте Диего (   46' Смоллинг Крис  Манчини Джанлука   82' (Спинаццола Леонардо (   82' Залевски Никола  Бове Эдоардо   64' (Абрахам Тэмми (   64'  Вейналдум Джорджиньо   82' Кристанте Бриан  Пеллегрини Лоренцо   44'  Эль-Шаарави Стефан  Дибала Пауло   78'  Белотти Андреа   64' (Матич Неманья (   64')
Запасные: Боер Пьетро  Патрисиу Руй  Сольбаккен Ола  Карсдорп Рик  Дарбо Эбрима  Вольпато Кристиан  Ибаньес Рожер  Тахирович Бенджамин  Камара Мохамед III
Зут Йерун   66'  Висневски Пшемыслав   90'  Ампаду Этан  Николау Димитрис   58'   90' (Кроллис Раймондс (   90' Амьен-Аду Кельвен   78'   89'  Журковски Шимон   87' (Экдаль Альбин (   87' Эспозито Сальваторе   14'   90' (Шомуродов Элдор (   90' Бурабия Мехди   90' (Ципот Тио (   90' Реца Аркадиуш  Гьяси Эммануэль   86' (Верде Даниэле (   86' Нзола М'Бала
Запасные: Бастони Симоне  Кальдара Маттиа  Агудело Кевин  Зовко Петар  Коваленко Виктор  Сала Якопо  Мальдини Даниэль  Дронговски Бартломей  Маркетти Федерико  Феррер Сальвадор
 04 июня. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Протокол игры 
Лечче2:3Болонья
(1:0) Банда Ламек 17'  
  58' Арнаутович Марко (1:1)
  81' Зиркзее Джошуа (1:2)
(2:2) Уден Реми 88'  
  90' Фергюсон Льюис (2:3)
Фальконе Владимиро  Гендрей Валентин  Баскиротто Федерико  Юмтити Самуэль   90' (Романьоли Симоне (   90' Галло Антонино   68'   69' (Пеццелла Джузеппе (   69' Блен Алексис   90' (Перссон Йоэль (   90' Юлманд Мортен  Уден Реми  Стрефецца Габриэль  Коломбо Лоренцо   46' (Сисей Ассан (   46' Банда Ламек   55' (Мале Юссеф (   55')
Запасные: Блеве Марко  Гонсалес Джоан  Кассандро Томмазо  Туиа Алессандро  Бранколлини Федерико  Чеккарони Пьетро  Понграчич Марин  Хельгасон Торир  Аскилдсен Кристоффер
Скорупски Лукаш  Пош Штефан   35'   74' (Зиркзее Джошуа (   74' Бонифаци Кевин  Лукуми Джон  Камбьясо Андреа  Медель Гари   61' (Фергюсон Льюис (   61' Моро Никола  Орсолини Риккардо   60' (Сансоне Никола (   60' Эбишер Мишель   84'  Барроу Муса   61' (Пююхтя Никлас (   61' Арнаутович Марко   74' (Де Сильвестри Лоренцо (   74')
Запасные: Ликояннис Хараламбос  Барди Франческо  Хоакин Соса  Равалья Федерико
 04 июня. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Комментарии (1)
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Juventissimo
05 Июня 2023 в 00:12
Верона и Специя проведут дополнительный матч за выбывание между собой. так, вроде, комментатор сообщил после матча.
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