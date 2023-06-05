«Верона» и «Специя» проведут стыковой матч, проиграв грандам в 38-м туре

«Верона» и «Специя» заочно вели борьбу за выживание в матчах 38-го тура Серии А. До стартового свистка у команд было равное количество очков. Первые гостили у «Милана» и почти не контролировали мяч. «Россонери» повели на 45-й минуте после гола Оливье Жиру. Соперник отыгрался, когда Марко Фараони замкнул головой навес - 1:1. И все же последнее слово было за «Миланом», Рафаэл Леау метко пробил на 85-й и 90-й минутах и едва не отправил «Верону» в Серию Б (3:1).

«Специя» гостила у «Ромы», которая пыталась не дать «Ювентусу» выйти на шестое место. При доминировании «волков» первый тайм завершился со счетом 1:1, а вот в концовке игры столичная команда вырвала победу (2:1), но соперник все равно не смог гарантировать себе место в элите. А вот команда Жозе Моуринью осталась шестой, опередив «Ювентус». В ничего не значащем матче «Лечче» все же уступил «Болонье» (2:3).

По новому регламенту лиги «Верона» и «Специя» проведут стыковой матч, так как набрали равное количество очков.