«Рома» предложила Н'Дика более выгодные условия, чем «Милан»

«Рома» опережает конкурентов в борьбе за Эвана Н'Дика.

23-летний центральный защитник, выступавший за франкфуртский «Айнтрахт», скоро станет свободным агентом. По данным RMC Sport, на Н'Дика по-прежнему претендуют «Рома» и «Милан», об интересе которых неоднократно сообщалось. Если верить источнику, оба итальянских клуба предложили французу пятилетний контракт, однако римляне готовы платить ему 4 млн евро в год, а «россонери» – только 3 млн. Отмечается, что с футболистом также связывался лондонский «Тоттенхэм».

Эвана Н'Дика выступал за «Айнтрахт» с 2018 года. В его активе 12 забитых мячей в 183 поединках за франкфуртцев.