Камада пройдёт медосмотр в «Милане» в начале следующей недели

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада уже на следующей неделе может стать новым футболистом «Милана». По информации от журналиста Фабрицио Романо, если всё пойдёт по плану, уже в начале следующей недели японец должен пройти медосмотр в стане «россонери».

Напомним, Даити ещё предстоит сыграть свой последний матч за «Айнтрахт». В ближайшие выходные франкфуртская команда столкнётся с «РБ Лейпцигом» в финале Кубка Германии. Напомним, в прошлом сезоне Камада выиграл с «Айнтрахтом» Лигу Европы.

Трансфер Даити в «Милан» состоится на правах свободного агента. 26-летний игрок в этом сезоне забил 9 голов и отдал 6 ассистов в Бундеслиге.