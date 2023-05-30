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Чемпионат Германии. Бундеслига

Камада пройдёт медосмотр в «Милане» в начале следующей недели

30 Мая 2023 • 12:10 Комментировать
Милан
...
Верона
04.06 22:00

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада уже на следующей неделе может стать новым футболистом «Милана». По информации от журналиста Фабрицио Романо, если всё пойдёт по плану, уже в начале следующей недели японец должен пройти медосмотр в стане «россонери».

Напомним, Даити ещё предстоит сыграть свой последний матч за «Айнтрахт». В ближайшие выходные франкфуртская команда столкнётся с «РБ Лейпцигом» в финале Кубка Германии. Напомним, в прошлом сезоне Камада выиграл с «Айнтрахтом» Лигу Европы.

Трансфер Даити в «Милан» состоится на правах свободного агента. 26-летний игрок в этом сезоне забил 9 голов и отдал 6 ассистов в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Даити Камада
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