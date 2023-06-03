Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Godbye: «Милан» готовится к прощанию с Ибрагимовичем

03 Июня 2023 • 14:37 Комментировать
Милан
...
Верона
1 1.80 X 3.80 2 4.50
04.06 22:00

Златан Ибрагимович не планирует завершать карьеру, но вряд ли он останется в «Милане». В социальных сетях появилась фотография, сделанная на «Сан-Сиро». На ней видно, как на рекламном щите написано Godbye Zlatan.

Ошибка в этой фразе (Godbye вместо Goodbye) допущена намеренно. В «Милане» отметили тот факт, что Златан ранее называл себя богом футбола. Слово God (Бог) на щите написано красным цветом, а часть Bye – белым.

Всего за «Милан» Ибрагимович провёл 163 матча, в которых забил 93 гола и отдал 35 голевых передач.

В воскресенье в последнем туре чемпионата Италии «Милан» будет принимать «Верону». «Россонери» уже обеспечили место в топ-4 Серии А.

«Чувствую себя Суперменом»: Ибрагимович высказался о будущем

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.06.23 в 19:30
Торино Торино
Интер Милан Интер Милан
3.10 3.45 2.35
Видео
03.06.23 в 22:00
Кремонезе Кремонезе
Салернитана Салернитана
2.75 3.40 2.65
Видео
03.06.23 в 22:00
Эмполи Эмполи
Лацио Лацио
3.75 3.75 1.98
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Июня
14:45 · Англия. Премьер-лига
У Гюндогана появился вариант в Серии А – начались переговоры слухи
14:43 · Италия. Серия А
«Атлетико» готов предложить «Ювентусу» Морату в обмен на Влаховича слухи
14:37 · Италия. Серия А
Godbye: «Милан» готовится к прощанию с Ибрагимовичем
14:33 · Англия. Премьер-лига
Лукаку может оказаться в «Реале»
13:57 · Италия. Серия А
«Чувствую себя Суперменом»: Ибрагимович высказался о будущем 1
11:13 · Италия. Серия А
«Милан» и «Наполи» нашли усиление во Франции
10:46 · Италия. Серия А
«Бенфика» и «Галатасарай» поборются за ди Марию
10:22 · Россия. Премьер-лига
«Рома» приняла решение по трансферу полузащитника «Зенита» Вендела
08:04 · Италия. Серия А
«Наполи» не договорился с Нагельсманном - известна причина 1
07:48 · Италия. Серия А
«Милан» продлит контракт с 39-летним игроком
07:19 · Италия. Серия А
Галтье может возглавить итальянский топ-клуб
06:03 · Италия. Серия А
Леау: «Эта футболка кое-что значит для меня»
03:12 · Италия. Серия А
Со следующего сезона диалоги VAR будут доступны телезрителям Серии А
03:00 · Италия. Серия А
Берарди вошёл в десятку лучших в истории Серии А по количеству голов за один клуб
02:53 · Италия. Серия Б
«Бари» вышел в финал плей-офф за место в Серии А
Все новости
Рекомендуем