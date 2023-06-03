Godbye: «Милан» готовится к прощанию с Ибрагимовичем

Златан Ибрагимович не планирует завершать карьеру, но вряд ли он останется в «Милане». В социальных сетях появилась фотография, сделанная на «Сан-Сиро». На ней видно, как на рекламном щите написано Godbye Zlatan.

Ошибка в этой фразе (Godbye вместо Goodbye) допущена намеренно. В «Милане» отметили тот факт, что Златан ранее называл себя богом футбола. Слово God (Бог) на щите написано красным цветом, а часть Bye – белым.

Всего за «Милан» Ибрагимович провёл 163 матча, в которых забил 93 гола и отдал 35 голевых передач.

В воскресенье в последнем туре чемпионата Италии «Милан» будет принимать «Верону». «Россонери» уже обеспечили место в топ-4 Серии А.

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