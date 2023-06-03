«Милан» принял решение по Ибрагимовичу

Всё идёт к тому, что в воскресенье «Милан» будет прощаться со Златаном Ибрагимовичем в последнем матче сезона против «Вероны». В прессу уже просочилась фотография с прощальной надписью в адрес Ибрагимовича на рекламных щитах стадиона «Сан-Сиро».

Расставание «Милана» со Златаном в социальных сетях подтверждает и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, в итальянском клубе решили не продлевать контракт с 41-летним шведским форвардом.

Отмечается, что решение по своему будущему Ибрагимович примет в ближайшие дни. Ранее сам швед говорил, что уходить из футбола пока не планирует.