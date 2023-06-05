Пиоли: «Ибрагимович - тренер? Возможно»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли не стал исключать, что будущее Златана Ибрагимовича по-прежнему может быть связано с «Миланом», хотя и не в качестве игрока. Пиоли допускает, что швед может начать обучаться тренерскому ремеслу - под его началом, разумеется.

- Мы обсуждали с ним это, он говорил, что не видит себя тренером, но взгляды могут меняться. Я не знаю, что он будет делать, но уверен, что он будет делать это хорошо, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В последнем туре чемпионата «Милан» обыграл «Верону» со счетом 3:1, закончив чемпионат четвертым.