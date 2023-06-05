Жиру: «Златан, ты меня вдохновлял»

Французский нападающий Оливье Жиру, как и все его одноклубники, расстроен уходом Златана Ибрагимовича, который так и не вышел на поле в последнем матче «Милана», но тепло попрощался с фанатами после игры. По словам Жиру, ему будет не хватать Златана, с которым они составляли весьма грозную пару, хотя редко появлялись на поле вместе.

- Златан, ты меня вдохновлял, когда я начинал свою карьеру. Для меня было настоящей привилегией играть с тобой в одной команде. Спасибо тебе за все, ЛЕГЕНДА! - именно так, «капсом» последнее слово, написал в социальных сетях французский футболист.