Ибрагимович объявил о завершении карьеры

41-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Шведский футболист не смог принять участие в матче последнего тура Серии А против «Вероны». После финального свистка форвард произнёс речь, объявив об уходе из футбола.

«Хочу поблагодарить свою семью и всех, кто был рядом со мной, за проявленное терпение. Отдельная благодарность игрокам и тренерскому штабу. Наконец, я от всего сердца благодарю вас, болельщиков «Милана». Вы приняли меня с распростёртыми объятиями, и я всегда буду одним из вас. Я прощаюсь с футболом, но не с вами», – приводит Football Italia слова Ибрагимовича.