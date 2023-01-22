​В таблице на сайте Серии А с «Ювентуса» до сих пор не сняли очки

На днях с «Ювентуса» сняли 15 очков за финансовые махинации. После вынесения решения туринцы опустились с третьего на десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Любопытно, что на официальном сайте Серии А показатели «старой синьоры» до сих пор не изменили, хотя тур уже вовсю идёт. В опубликованной таблице команда Массимилиано Аллегри остаётся третьей с 37 очками в своём кармане.

В воскресенье «Ювентус» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Аталанты». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.