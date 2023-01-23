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Чемпионат Италии. Серия А

Локателли признался, что на «Ювентус» повлияла ситуация со снятием очков

23 Января 2023 • 11:16 Комментировать
Ювентус
3:3
Аталанта
окончен

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли высказался после матча 19-го тура Серии А против «Аталанты». Встреча завершилась со счетом 3:3.

Напомним, ранее с туринского клуба было снято 15 очков в чемпионате за финансовые махинации.

«Не буду скрывать, что ситуация со снятием очком повлияла на нас. Мы ничего не можем с этим поделать, нам просто нужно полностью выкладываться на поле и уважать своих болельщиков», — приводит слова Локателли Sky Sports.

Хавбек отметил, что сейчас команда еще больше сплотилась, тренер Массимилиано Аллегри сказал, что необходимо думать только о футболе, а не о последних событиях.

После снятия очков «Ювентус» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 23 балла после 19 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Мануэль Локателли
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