Возвращение Погба на поле запланировано на февраль

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба должен вернуться в строй в следующем месяце.

Француз получил травму вскоре после присоединения к туринской команде летом прошлого года, а в сентябре перенёс операцию на колене. В понедельник стало известно, что 29-летний хавбек вернулся к полноценным тренировкам в общей группе. Согласно сведениям издания Footmercato, ссылающегося на итальянские СМИ, Погба будет доступен для участия в матчах уже в феврале – вероятно, ближе к середине месяца.

В нынешнем сезоне Поль Погба не провёл ни одного матча за «Ювентус». Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул свободным агентом в июне 2022 года.