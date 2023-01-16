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Чемпионат Италии. Серия А

Возвращение Погба на поле запланировано на февраль

16 Января 2023 • 23:09 Комментировать
Ювентус
...
Аталанта
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22.01 22:45

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба должен вернуться в строй в следующем месяце.

Француз получил травму вскоре после присоединения к туринской команде летом прошлого года, а в сентябре перенёс операцию на колене. В понедельник стало известно, что 29-летний хавбек вернулся к полноценным тренировкам в общей группе. Согласно сведениям издания Footmercato, ссылающегося на итальянские СМИ, Погба будет доступен для участия в матчах уже в феврале – вероятно, ближе к середине месяца.

В нынешнем сезоне Поль Погба не провёл ни одного матча за «Ювентус». Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул свободным агентом в июне 2022 года.

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Ювентус Поль Погба
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