Ди Мария: «Ювентус» будет бороться за четвёртое место»

Вингер «Ювентуса» Анхель ди Мария высказался после ничьей в поединке с «Аталантой» (3:3).

На туринский гранд, напомним, был наложен штраф в размере 15 очков, что переместило команду Массимилиано Аллегри из верхней четвёрки в середину турнирной таблицы. На сегодняшний день отставание «бьянконери» от идущей четвёртой «Ромы» составляет 14 очков.

«Сегодня мы допускали ошибки, но были и хорошие моменты, и эту игру, думаю, можно считать достойной.

Очень нелегко принять потерю 15 очков, но «Ювентус» способен совершить невозможное. Мы должны верить в себя и сохранять единство с болельщиками. У клуба есть менталитет победителя, и это позволит нам бороться за четвёртое место», – заявил ди Мария после матча.