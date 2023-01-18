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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович и Погба могут попасть в заявку «Ювентуса» на следующий матч Серии А

18 Января 2023 • 23:40 Комментировать
Ювентус
...
Аталанта
1 2.05 X 3.45 2 3.60
22.01 22:45

Полузащитник Поль Погба и нападающий Душан Влахович близки к полному восстановлению после травм.

Француз и серб уже вернулись к тренировкам и могут быть заявлены наставником Массимилиано Аллегри на следующий матч чемпионата Италии против «Аталанты», который пройдёт 22 января. Об этом сообщает издание TMW. Отмечается, что у Влаховича больше шансов оказаться в списке заявленных, в то время как с возвращением Поля Погба, возможно, придётся повременить до встречи с «Монцей», запланированной на 29 января.

Душан Влахович забил семь голов в 15 матчах за «бьянконери» в текущем сезоне, а Поль Погба пока не провёл ни одного матча с момента возвращения в клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба Душан Влахович
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ЮВЕНТУС АТАЛАНТА
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