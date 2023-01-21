​Аллегри отреагировал на снятие 15 очков с «Ювентуса»

Из-за финансовых махинаций «Ювентус» лишили 15 очков. Как следствие, команда опустилась на 10-е место в турнирной таблице Серии А. На суровое наказание отреагировал главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

«Для команды ничего не меняется. Мы должны набирать очки и стараться делать всё, что в наших силах. У нас также есть Кубок Италии, Лига Европы.

Команда не должна думать о снятии 15 очков. Эти события касаются клуба, плюс будет апелляция. Мы же должны думать только о том, что происходит на поле. У нас сейчас 22 очка, завтра мы постараемся сделать так, чтобы очков стало 25. И так далее. Важно сохранять единство в команде и единство с болельщиками», - сказал Аллегри на пресс-конференции.