«Ювентус» впервые с 1988 года пропустил 8 голов за два матча Серии А

Крепкая оборона «Ювентуса» дала сбой в последних поединках команды в чемпионате Италии.

Коллектив Массимилиано Аллегри подошёл к матчу предыдущего тура против «Наполи» с действующей серией из восьми «сухих» побед кряду, однако в Неаполе был сокрушён со счётом 1:5. В сегодняшней игре с «Аталантой» туринцы уже пропустили трижды. По данным Opta, «Ювентус» впервые с ноября 1988 года получил от соперников восемь голов за два матча Серии А – тогда защита «бьянконери» пострадала от «Болоньи» (победа 4:3) и «Наполи» (поражение 3:5).

При ничейном исходе «Ювентус» завершит 19-й тур на девятом месте с учётом 15-очкового штрафа.