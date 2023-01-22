Лукман - второй игрок после Осимхена, забивший 10+ голов в текущем сезоне Серии А

В матче девятнадцатого тура итальянского чемпионата «Ювентус» сражается с «Аталантой». Бергамцам удалось выйти вперед уже на четвертой минуте игры, это Адемола Лукман открыл счет в матче. Как оказалось, Лккман стал вторым игроком в текущем сезоне Серии А, который добрался до показателя в десять голов за сезон. Первым является нигерийский голеадор лидирующего в турнирной таблице чемпионата Серии А «Наполи» Виктор Осимхен.

Встреча между «Ювентусом» и «Аталантой» в рамках девятнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А началась в 22:45 по московскому времени, ее онлайн-трансляция уже доступна на нашем сайте.