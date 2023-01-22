«Ювентус» объявил состав на матч с «Аталантой»

В матче девятнадцатого тура итальянского чемпионата «Ювентусу» предстоит сразиться с «Аталантой». Массимилиано Аллегри, главный тренер туринского клуба, уже объявил состав своей банды на предстоящий поединок с одним из самых сильных клубов Серии А в последние годы.

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Маккенни, Локателли, Фаджиоли, Рабио, Костич, ди Мария, Милик.

Встреча между «Ювентусом» и «Аталантой» в рамках девятнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А начнется в 22:45 по московскому времени, ее онлайн-трансляция уже доступна на нашем сайте.