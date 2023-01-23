«Ювентус» впервые с 1988 года пропустил восемь мячей за два матча Серии А

В матче девятнадцатого тура Серии А туринский «Ювентус» сразился с «Аталантой», и матч закончился результативной ничей - 3:3. С учетом предыдущего матча «Ювентуса», в котором он проиграл «Наполи» 1:5, «Ювентус» пропустил восемь голов за четыре матча. Как оказалось, такого в истории клуба не было с 1988 года. Тогда туринцы обыграли «Болонью» со счетом 4:3, а затем уступили «Наполи» со счетом 3:5.

В следующем, двадцатом туре Серии А «Ювентус» примет в домашнем матче «Монцу», это случится 29 января. Из-за своих последних неудач туринцы скатились на девятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.